Cincotta: “Domani gara insidiosa, situazione clinica molto complessa”

Alla vigilia della 6° giornata di Serie A Femminile, Antonio Cincotta ha parlato ai microfoni di Violachannel. Le Viola, decimate dalle molte assenze, saranno impegnate sul campo di Bitetto contro la Pink Bari. Il calcio di inizio domani ore 14.30.

Il Bari è una squadra profondamente rinnovata e migliorata, lo dimostra il fatto che ha fatto ottimi risultati in casa. Questa è una fase molto particolare per noi, dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi per rendere sempre migliori e vincenti i nostri meccanismi interni. La situazione clinica è molto complessa, con le assenze di Bretiner, Guagni, Mascarello e Vigilucci: siamo molto sfortunati ma non voglio che i ko diventino per noi un alibi. Contro il Milan abbiamo dimostrato di avere geometrie ed identità. Il razzismo? Il nostro spogliatoio è un esempio di come si combatte questo fenomeno: noi siamo un esempio di integrazione ed interazione tra etnie diverse.