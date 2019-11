Chiesa sotto esame, Mancini pretende risposte. Domani sarà titolare

Federico Chiesa sta vivendo un momento complicato. Il periodo di forma non è dei migliori, ed insieme alla squadra gigliata si sta esprimendo al di sotto del suo potenziale. La lunga assenza di Ribery, ovviamente, è pesata a tutti ma soprattutto al 25 gigliato. Il feeling calcistico tra i due è sempre stato ai massimi livelli. Tra grandi giocatori c’è sempre intesa, è risaputo, ma senza l’ex Bayern il discorso cambia. La presenza del francese libera psicologicamente Federico da eccessive pressioni, le stesse che lo hanno frenato contro Parma e Cagliari. Durante la sosta della nazionale ci si attendeva una reazione, ma contro la Serbia è arrivata la panchina.

Oggi, in conferenza stampa, è arrivata l’investitura di Mancini. Domani Federico giocherà dal primo minuto contro l’Armenia, nell’ultima partita di qualificazioni ad Euro 2020. Una partita inutile ai fini della classifica assume così una connotazione importante, offrendo una preziosa occasione di riscatto. Il Commissario tecnico è stato esplicito, da lui si attende una grande gara. Per se stesso e per mettere a tacere le numerose voci che lo circondano, Fede giocherà per dimostrare di meritare la maglia azzurra, solo il campo ha questo potere.

