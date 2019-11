Chiesa in bilico, domani mattina il test decisivo. La probabile formazione della Fiorentina

Secondo quanto riporta Radio Bruno, Federico Chiesa ha saltato la partitella di oggi per un fastidio fisico non precisato, le sue condizioni verranno valutate nel risveglio muscolare di domani mattina. Se dovesse dare segnali positivi, giocherà, ma il test decisivo verrà fatto a Verona. Ad oggi è più facile vederlo in campo che in panchina, anche perché fino a ieri il giocatore si è allenato senza problemi. Se non dovesse farcela, potrebbe essere sostituito da uno tra Sottil, Ghezzal e Lirola.

Per quanto riguarda il resto della formazione, resta in vantaggio il 3-5-2 rispetto agli altri moduli. In attacco Vlahovic favorito per una maglia da titolare, al suo fianco Ribery. A centrocampo Cristoforo davanti a Zurwkoski (è stato provato anche Ghezzal mezzala, come annunciato da Montella in sala stampa, ma è difficile vedere questa soluzione dall’inizio), gli altri due posti saranno occupati da Badelj e Benassi. Dalbert titolare sulla fascia sinistra, difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres.