Da Milano: “Chiesa grande rossonero. Lui o Bernadeschi per sognare in grande”

“Elliott, è l’ora di osare! Chiesa o Bernardeschi per sognare in grande“: questo il titolo dell’editoriale per calciomercato.com del giornalista, nonché noto tifoso del Milan, Carlo Pellegatti. Ecco il breve passaggio sull’esterno della Fiorentina:

Per costruire una squadra finalmente all’altezza delle aspettative, i dirigenti rossoneri devono lavorare di fantasia e di investimenti per regalare al bravo Pioli uno tra Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Il primo, grande milanista, regalerebbe vivacità, classe e imprevedibilità alla manovra offensiva. Sarebbe lo stesso cammino, Firenze-Milano, percorso cinquanta anni fa dall’indimenticabile Luciano Chiarugi.