Chiarugi: “Non capisco gli alti e bassi di Chiesa. Forse i troppi ruoli hanno influito”

L’ex viola Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Iachini ha dato subito l’impronta del suo carattere e della sua personalità. La squadra l’ha assorbita ma una volta recuperato Ribery abbiamo perso Chiesa. Non capisco gli alti e bassi del ragazzo in questa stagione, non si sa cosa sia successo. Forse è stato schierato in troppi ruoli, così è difficile trovare una collocazione precisa. Commisso ha rifiutato una marea di soldi la scorsa estate per Chiesa, ma il momento era diverso”.