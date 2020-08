Champions League, annullata una gara: alcuni atleti positivi al Covid-19

La gara valida per il turno preliminare della Champions League 2020/2021 tra Linfield e FC Drita è stata annullata. Lo ha comunicato direttamente la UEFA dopo che un secondo giocatore del Drita è risultato positivo al Covid-19. In un comunicato l’ente che governa il calcio europeo ha reso nota la situazione sanitaria che si è verificata nelle ultime ore e le decisioni che sono state prese in merito:

Le autorità sanitarie svizzere, in collaborazione con la UEFA, hanno deciso di mettere in quarantena l’intera squadra del KF Drita (KOS) dopo che un secondo giocatore della squadra kosovara era risultato positivo al COVID-19. Per questo motivo l’imminente incontro del turno preliminare di UEFA Champions League tra KF Drita e Linfield FC (NIR) – in programma l’11 agosto alle 18:00 CET a Nyon, Svizzera – non può essere disputato.

Venerdì, in un caso separato, un giocatore della KF Drita era risultato positivo al COVID-19 dopo i test alla vigilia della loro partita contro l’Inter Club d’Escaldes (AND) in conformità con il suddetto protocollo UEFA. Questo giocatore è stato messo in quarantena, insieme a un compagno di squadra dopo aver scoperto che era entrato in stretto contatto con il giocatore colpito.

Questo secondo test positivo di un giocatore, che era in contatto con altri membri della delegazione negli ultimi giorni, ha spinto le autorità svizzere a mettere in quarantena l’intera squadra kosovara. Di conseguenza, il prossimo appuntamento non può essere giocato