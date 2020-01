Ceppitelli (Cagliari): “Accostato in passato alla Fiorentina, ma a me non interessa”

Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari, ha parlato ai media presenti (tra i quali Violanews.com) oggi pomeriggio alla Fortezza da Basso. Queste le sue dichiarazioni: “Davide è sempre una presenza importante per noi. Poterlo ricordare è un momento piacevole. È importante far sapere alla sua famiglia quanto è stato importante per tutti noi. In passato sono stato accostato alla Fiorentina è vero, ma a me non interessa. A Cagliari sto benissimo e voglio rimanerci”.