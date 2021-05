Ceferin: “Le tre della Superlega? Possono solo paralizzare se stesse”

Il numero uno del calcio europeo condanna con fermezza l'approccio di Juventus, Real Madrid e Barcellona

"Gestire le prime 48 ore è stato difficilissimo, non sapevamo che sarebbe successo. Ma tutta la comunità europea si è schierata con noi. Un grande movimento contro un progetto che a mia opinione non ha senso. Se Juve, Real e Barcellona rischiano davvero? La commissione disciplinare è indipendente, non so né se ci sia effettivamente il rischio né quando la commissione si pronuncerà. Non c'è dialogo, perché queste squadre inviano solo lettere formali. Quello che non capisco è come vogliano tenere il piede in due scarpe, partecipare alla loro Superlega e anche alla Champions League... Non possono paralizzare nulla, rischiano solo di paralizzare se stessi. Pensano che la loro idea salverà il calcio, ma sono i soli a sostenerla. Non credo che pensare di risolvere tutto con i soldi e gli avvocati sia l'approccio giusto. Non siamo spaventati.