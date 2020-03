Ceferin: “Gli Europei non sono a rischio”. Ma Tommasi non è d’accordo: “Vanno spostati”

C’è chi suggerisce di pensare giorno per giorno e chi invece preferisce farlo più in prospettiva, pensando alla situazione sanitaria attuale. Di sicuro, parlando di calcio, un tema non di poco conto sono gli Europei ed il loro svolgimento, con tutto quello che sta succedendo nel Vecchio Continente in generale e non solo in Italia. Ma per Alexandr Ceferin, presidente UEFA, per ora la manifestazione non è a rischio. “Coronavirus? Si tratta di una cosa seria, dobbiamo metterla in cima agli argomenti da trattare e farci i conti, ma rimango ottimista e penso che le cose saranno sotto controllo prima che l’Europeo cominci. Quindi non sono preoccupato“, ha detto alla britannica Sky Sports. Non è sulla stessa lunghezza d’onda Damiano Tommasi, capo della nostra Assocalciatori, che all’Ansa ha dichiarato: “Alcuni giocatori sono preoccupati e scendendo in campo sono a rischio, in più deve essere data la possibilità ad ogni campionato di concludersi regolarmente. Auspico almeno uno spostamento di qualche settimana dell’inizio dell’evento“.