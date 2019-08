Cecchi: “Ribery è un maestro, da 0 a 10 sono contento 12. Eravamo abituati a Zekhnini…”

Stefano Cecchi ha commentato l’arrivo di Franck Ribery alla Fiorentina. Queste le sue parole a Radio Sportiva: “Da 0 a 10 sono contento 12. Eravamo abituati agli acquisti di Zekhnini e Cristoforo, non possiamo non guardare con grandissimo interesse l’arrivo di un giocatore dal Bayern Monaco. Sottil e gli altri giovani possono solo imparare dal francese. Alzerà il livello tecnico e la sfrontatezza della squadra. E’ un giocatore diverso da Mario Gomez, Ribery è un maestro di calcio che arriva in una squadra che ha bisogno di crescere attraverso l’esperienza”. RIBERY, TEST MEDICI EXTRA LARGE E PRIMO ALLENAMENTO PERSONALIZZATO. DOMANI…