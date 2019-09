Cecchi Gori non molla dopo la sentenza: “Una bischerata, mi devono dare 400 mln”

“Una bischerata, mi devono dare 400 milioni di euro e quella causa taglia la testa al toro di un fallimento che non ci doveva essere”. Così Vittorio Cecchi Gori, ex presidente e proprietario della Fiorentina, raggiunto telefonicamente da ilsitodifirenze.it, commenta la sentenza del tribunale civile di Firenze che lo ha condannato a pagare 19 milioni di euro di risarcimento danni per il crac della società viola nel 2002. “Speriamo di non dover pagare 20 milioni – ha aggiunto Cecchi Gori – ma che ce ne diano 400”. CLICCA QUI PER I DETTAGLI DELLA SENTENZA