Ceccherini: “Ringrazio Juric, mi serviva una stagione così”

Aveva iniziato il campionato come titolare nella Fiorentina complice l’iniziale assenza di Pezzella, poi Federico Ceccherini ha preferito trasferirsi a Verona per giocare con grande continuità. Cosa che poi è avvenuta, visto che il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, gli ha dato grande fiducia fin qui. “E non posso che ringraziarlo per questo – dice il centrale difensivo a Sky Sport nel pre-partita di Sassuolo-Verona – avevo bisogno di una stagione così per crescere e migliorare. Ci mancano pochi punti per la salvezza matematica, il nostro obiettivo primario è quello, il resto si vedrà“.