Ceccardi sullo stadio: “Commisso va agevolato. Parlerò con Pessina per il Franchi”

Intervenuta ai microfoni di Radio Bruno, la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi ha parlato anche della questione stadio a Firenze: “Abbiamo presentato degli emendamenti sulla questione stadio per andare oltre alle problematiche della Soprintendenza. Se c’è un investitore come Rocco Commisso che vuole investire e vuole costruire uno stadio degno del nome della città e della Fiorentina, bisogna metterlo nelle condizioni di poterlo fare. Invece ci sono stati intoppi burocratici ma anche politici, su questa partita c’è un caos interno al Partito Democratico. La soluzione migliore secondo me è la ristrutturazione dell’Artemio Franchi, mantenendo le Curve e ammodernando il resto, costruendo anche aree commerciali. Parlerò con Pessina, perchè vogliamo mettere in campo progetti sostenibili che già ci sono” ha detto la candidata del centro destra.