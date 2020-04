C’è chi dice no, Ozil litiga con l’Arsenal. Rifiutato il taglio dello stipendio

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Mesut Ozil ha rifiutato la riduzione dello stipendio proposta dall’Arsenal. Nel club inglese salgono così a 3 il numero dei dissidenti che non hanno aderito al provvedimento (gli altri due rimangono ignoti).

Il decurtamento proposto dai Gunners, necessario per far fronte all’emergeza finanziaria causata dal Coronavirus, è pari al 12,5% dello stipendio totale di staff e calciatori. Il trequartista ex Real Madrid, che percepisce circa 350 000 mila sterline a settimana, si è detto non convinto della necessità di questa riduzione in quanto vuole prima esser sicuro del reale impatto finanziario della pandemia.