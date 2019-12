C’è chi dice no: Ballardini rifiuta di sedersi sulla panchina del Genoa per la 4ª volta

Non solo la Fiorentina: anche il Genoa cambierà (nuovamente) allenatore nelle prossime ore. Via Thiago Motta quindi, anche se al momento non è chiaro chi sarà il suo successore. La candidatura di Davide Ballardini, secondo quanto riporta Sky Sport, si sta facendo sempre più debole col passare del tempo: il tecnico non è convinto dalla proposta di Preziosi. Ballardini, infatti, tornerebbe per la quarta volta sulla panchina del Genoa, e nelle precedenti esperienze il rapporto con i vertici della società non si era concluso nel migliore dei modi.

Per queste ragioni, l’allenatore ha deciso per il momento di dire no alla sua ex squadra. In forte rialzo le quotazioni di Diego Lopez, nelle scorse settimane accostato al Brescia e poi allo stesso Genoa, che dopo il no di Ballardini potrebbe virare fortemente sull’ex difensore – e allenatore – del Cagliari. LA FIORENTINA, NEL FRATTEMPO, HA SCELTO IL SUCCESSORE DI MONTELLA