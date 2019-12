Castrovilli, con Iachini puoi crescere ancora: nuovo ruolo in vista?

Iachini, che da giocatore amava di più i contrasti e il gioco duro (almeno nella sua prima parte di carriera), da allenatore ha invece sempre apprezzato e valorizzato i giocatori di talento.

Insomma, grintoso sì, almeno con gli scarpini ai piedi, ma altrettanto fine intenditore di calcio e occhio lungo per i giocatori ricchi di classe. Ai tempi del Palermo, nel 2013, ebbe il merito di spostare parecchi metri più avanti due veri numeri diez come Dybala e Vazquez, dando così imprevedibilità e pericolosità offensiva alla squadra rosanero.

Così come quando, da allenatore dell’Udinese, nel 2016, spostò Fofana più a ridosso delle punte, sfruttando il suo tiro dalla distanza e la sua grande abilità nell’inserimento senza palla. Iachini intuì subito le grandi qualità tecniche del giocatore ivoriano. Dunque, non solo fisicità, ma anche un notevole senso offensivo.

Castrovilli, per età e qualità, può senza dubbio migliorare ancora tanto. Nelle movenze e nella capacità di inserimento ricorda molto Claudio Marchisio. Perché dunque non sfruttarlo più vicino all’area di rigore? Montella in queste ultime partite ci ha provato, ma, complice anche il cattivo rendimento dell’intera squadra, Gaetano non è riuscito a dare il massimo in questo nuovo ruolo (risultando comunque sempre uno dei migliori in campo).

Toccherà ora al nuovo Mister (che, come assicura la Gazzetta, voleva Gaetano già l’anno scorso ad Empoli) dare nuova linfa alla squadra e trovare la giusta collocazione in campo a Castrovilli. Magari, appunto, in questa nuova posizione più avanzata. Anche perché al talento non bisogna mai rinunciare e Iachini, sotto questo punto di vista, ci ha sempre saputo fare.