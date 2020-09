Cassano: “Chiesa non serve alla Juventus. Pirlo fortunato, adesso ha altre priorità sul mercato”

Antonio Cassano, ospite a Sky Sport, ha detto la sua sui temi caldi del calcio italiano:

Chiesa alla Juventus mi sembra difficile. Dove lo mette la Juve? Non farei un investimento importante per non farlo giocare, sulle fasce Pirlo è già coperto. Per me la Juve ha bisogno di altri tipi di giocatore, come un difensore e uno che possa essere l’alternativa a Morata. Pirlo era un fenomeno in campo ed ora è fortunato a guidare già una Ferrari.