Caso Suarez, la Juve rischia davvero? L’avvocato: “Vi spiego, ma c’è chi ha fatto peggio”

L’avvocato esperto di diritto sportivo Paco D’Onofrio ha parlato a TuttoJuve in merito alle indagini sull’illecito che ha coinvolto i bianconeri e Luis Suarez nell’ultima finestra di mercato:

Pur nella improbabile eventualità di un accertamento di responsabilità del dirigente sportivo (Paratici, ndr), la Società non ha mai tesserato né tantomeno utilizzato Suarez, e pertanto è da escludere l’eventualità di una penalizzazione in classifica. Ricordo che questa sanzione, infatti, non fu comminata nemmeno nel famoso caso Recoba, nel quale la condotta fu più grave e soprattutto il giocatore fu tesserato e schierato in campo per un intero campionato. Al di là di eventuali responsabilità individuali, non credo che la Juventus subirà sanzioni disciplinari.