Caso Juve-Napoli, oggi vertice tra calcio e politica per il protocollo

Da un lato il ministro Spadafora e dall’altra il presidente della Figc Gravina e il presidente della Lega di Serie A Dal Pino. Oggi alle 17 ci sarà un super vertice che ha come obiettivo, ormai chiaro a tutti, di capire come affrontare la questione di Juventus-Napoli e di conseguenza anche quella del protocollo seguito sino a questo momento. Un protocollo che ormai è da tutti considerato vecchio e superato e che quindi andrà cambiato. Da quando è esploso il caso “Napoli” si sono stati contatti molto frequenti tra il mondo del calcio e quello della politica, ma non si è arrivati a una posizione condivisa. Anzi. Lo scontro è aumentato ora dopo ora. (Sport Mediaset)

INTANTO E’ IN ARRIVO IL 3-0 a TAVOLINO