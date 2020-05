Casini: “Restyling Franchi? Complicato ma non impossibile. Ritardi al Centro Sportivo”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli ed assessore alla mobilità della città metropolitana, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Con Joe Barone e la Fiorentina abbiamo un bel rapporto, ci sentiamo spesso. Le strada che porta al restyling del Franchi è complicata ma non impossibile. Gli ostacoli sono tanti ma non è una strada chiusa. Stadio a Campi Bisenzio? La volontà della Fiorentina è quella di perseguire la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Lo stadio a Campi avrebbe grandi potenzialità. Ma c’è anche un discorso di marketing e di turismo a Firenze da considerare. Lo spostamento dei tifosi dovrà essere agevolato sotto questo punto di vista. Centro sportivo? Non tutto è semplice purtroppo, siamo in difficoltà per le conseguenze del lockdown. La fase delle osservazioni per la costruzione del nuovo centro sportivo è stata posticipa a Luglio. Il procedimento è bloccato e sospeso. Tutto è rimandato di due mesi. Ho già comunicato la notizia a Commisso e mi ha risposto che non ci sono problemi e che comprende la situazione.