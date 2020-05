Carnevali: “Giusto concludere la stagione nel Sud-Italia. Ogni stadio a porte chiuse vale l’altro”

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato a Radio 24 in merito alle possibili soluzioni per la ripresa del campionato. Queste le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA:

Concludere la stagione giocando solamente in stadi del centro-sud? A me personalmente non dispiace come idea. Credo che si debba fare di necessità virtù. In alcune zone d’Italia il contagio è stato limitato. una possibilità, anche perchè alla fine si gioca a porte chiuse e uno stadio vale l’altro, non cambia. È una possibilià, bisogna cercare di evitare più spostamenti possibili. Sarebbe una bella soluzione e noi come società siamo propensi.