Carnevali (Sassuolo): “Gli allenamenti ricomincino lo stesso giorno per tutti”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così del possibile ritorno in campo: “Deve esserci una regolarità del campionato nel momento in cui si riesce a ripartire, si parla tanto di quando iniziano gli allenamenti e mi piacerebbe che tutti ripartissero dallo stesso giorno. Non è giusto che uno inizi una settimana o dieci giorni prima di un altro perché c’è chi può farlo e chi non può. Sarebbe bello chiudere questo benedetto campionato, anche a costo di giocare oltre giugno” ha detto a Telelombardia.