Carnevali (a.d. Sassuolo): “Non avere i tifosi fa male al calcio, in Italia c’è un non-governo”

Ad alzare i toni nel prepartita di Sassuolo-Milan ci pensa l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali. E lo fa non tanto in termini sportivi, ma politici. Queste le sue parole a Sky Sport:

Giocare contro il Milan da questa posizione di classifica è una bella soddisfazione. Il problema è che lo facciamo in uno stadio vuoto, senza tifosi. E questo fa molto male a tutto il sistema-calcio. Non immaginate le perdite economiche che stiamo subendo e nessuno dice nulla. Ma del resto, in Italia, siamo governati da un non-governo. E’ difficile capire cosa succederà, di sicuro non vedo vicino il ritorno del pubblico: così è complicato programmare. Anche per questo nel mercato di gennaio non faremo nulla.