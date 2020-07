Carnasciali: “Iachini ed i senatori avranno rimproverato Chiesa. In questa Fiorentina si sono persi tutti”

L’ex difensore viola Daniele Carnasciali (la sua opinione su Ribery)ha parlato al Pentasport:

Chiesa ha sbagliato, non è un discorso di età o di nome. Sono gesti brutti, ma credo che se ne sia pentito subito e penso che i senatori e Iachini lo abbiano ripreso. E’ un campionato strano, si gioca in un periodo non consono per il calcio con tanti fattori che portano a sbroccare. Mi diverto solo a veder giocare l’Atalanta, le altre partite non mi divertono. In questa Fiorentina si sono persi un po’ tutti, compresi Castrovilli e Chiesa, finiamo questo campionato e poi si ripartirà