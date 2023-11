“Cara gentilezza ti scrivo”: lettera di un bambino alla gentilezza

La sua lettera è un invito per farla tornare nella vita di ogni giorno. Le chiede, infatti, di “uscire dal suo nascondiglio perché non la vede più”.

La lettera del piccolo “scrittore” è contenuta in “Cara gentilezza ti scrivo”, il nuovo libro di Gaia Simonetti, giornalista fiorentina, segretario Ussi Toscana e ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza edito da “I libri di Mompracem”. Il testo diventa anche un confronto tra le generazioni, tra il mondo visto da un bambino, che ha ancora la speranza di ritrovare la gentilezza anche nei piccoli gesti, e la nonna, a cui, in segreto, leggerà la lettera. Nascosta in un cassetto, verrà il giorno in cui la lettera uscirà allo scoperto e si legherà all’esistenza di altre persone.