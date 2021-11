Capienza stadi, lontano il 100%. Vezzali: “In questo momento non è possibile”

Il colpo di coda autunnale del Covid al momento non permette il completo ritorno alla normalità

Intervenuta ad un convegno di Rcs Academy, Valentina Vezzali, sottosegretario del Governo con delega allo sport, parla dell'ipotesi riguardante il ritorno alla capienza totale degli stadi. Spegnendo però qualsiasi forma di entusiasmo: "Considerando il trend epidemiologico in crescita, molto probabilmente per ora non sarà possibile attuare il piano di aumento di capienza, anche per ragioni di cautela. Al momento non possiamo parlare di via libera, sempre in un’ottica di prudenza. A breve avrò comunque un incontro con il Comitato tecnico-scientifico per parlare di questo tema".