Capello: “Vlahovic come Ibrahimovic? No, meglio. E vi spiego perché”

L'ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real, oggi opinionista, ha parlato dell'ex centravanti viola

A Tmw RadioFabio Capello ha parlato di Dusan Vlahovic, facendo un paragone con Zlatan Ibrahimovic e di quando il fenomeno svedese arrivò nella sua Juventus: "Sono curioso di vedere di come l'ex viola reggerà la pressione arrivato alla Juventus, a Firenze era il numero uno mentre adesso dovrà confrontarsi continuamente con tanti grandi giocatori. Lo ha detto anche lo stesso Ibra. Se il serbo somiglia allo svedese? Quando Zlatan arrivò nella mia Juventus era una scommessa e doveva ancora finire di formarsi come attaccante, davanti aveva Trezeguet e Del Piero. Vlahovic invece è già pronto pur essendo molto giovane, lo testimonia anche quanto è stato speso per prenderlo".