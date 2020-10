Se il Napoli non si presenterà stasera allo Stadium, perderà il match 3-0 a tavolino. La Serie A ha deciso di adottare il protocollo Uefa, secondo cui bastano 13 giocatori disponibili (e un portiere) con un’unica eccezione: se in una settimana in squadra si verificano oltre dieci contagi è concesso un rinvio. Uno soltanto per club in tutto il campionato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, gli azzurri ne hanno a disposizione molti di più e la condizione del gruppo di Gattuso non rientra nell’eccezione disposta per il nostro campionato. Il protocollo definito e firmato dal Ministero della Salute permette alle squadre professionistiche di allenarsi e disputare le partite anche se si sono registrati casi di positività, basta che i contagiati restino in isolamento, mentre il resto della squadra può lasciare il centro sportivo per la gara e poi tornare se viene rispettato un protocollo di sicurezza ad hoc (voli privati e rientro immediato al termine del match) e tamponi costanti che attestino la negatività di tutti gli altri.

Così era stato possibile giocare Torino-Atalanta e Crotone-Milan, mentre se il Napoli non scenderà in campo la sconfitta a tavolino sembra inevitabile. Non sono solo Lega e Figc a rivendicare le proprie ragioni, anche gli altri grandi club fanno filtrare la rabbia verso la scelta del club di De Laurentiis: la volontà condivisa dalle big è quello di portare avanti il campionato. E il fronte resta deciso a portare avanti l’obiettivo, mantenendo sempre prioritaria la tutela della salute dei protagonisti. Per questo non viene esclusa la possibilità che già questa mattina la situazione possa radicalmente cambiare, e porti il Napoli a imbarcarsi sul charter privato diretto a Torino.