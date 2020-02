Caos in Germania, Hoffenheim-Bayern sospesa due volte per offese al presidente locale. I bavaresi rischiano…

Non è stato un pomeriggio ordinario in Bundesliga. La partita tra Hoffenheim e Bayern Monaco, terminata 0-6 in favore degli ospiti, è stata sospesa per due volte a causa della pesante contestazione da parte dei tifosi ospiti nei confronti del presidente dell’Hoffenheim Dietmar Hopp. I giocatori, rientrati in campo per la seconda volta, sono apparsi scossi dall’accaduto, e i bavaresi rischiano provvedimenti, anche perché negli ultimi dieci minuti non si è praticamente giocato: i calciatori tenevano la palla senza affondare.

Hopp sarebbe “colpevole” di aver creato il fenomeno Hoffenheim dal nulla, aggirando, secondo i malpensanti, le rigide regole economiche del campionato tedesco.

