Caos e litigi nell’assemblea di Lega, respinte le dimissioni del presidente Dal Pino

Secondo quanto riportato da Repubblica, oggi negli uffici del Coni è andato in scena prima un consiglio di Lega, poi un’assemblea straordinaria nel salone d’onore. Come riportato dal portale online, sono state quattro ore di strilli e litigi in cui si è dibattuto su tutto. Non c’è accordo comune su come recuperare le giornate perse sinora o come cercare di portare alla fine questa stagione. Tutti hanno cercato di fare il proprio interesse. I vertici della Lega Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo sono stati travolti in questa animata discussione. Nei giorni scorsi Dal Pino avrebbe persino minacciato di presentare le proprie dimissioni, quest’ultime respinte con forza dai club. Il decreto del governo ha tenuto in vita la stagione, stabilendo le porte chiuse per tutti. Tuttavia sul banco restano ancora molti interrogativi, soprattutto di natura economica.