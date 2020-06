Caos Coppa Italia: l’Inter vuole giocare prima, Milan e Juve dicono no

Il calcio non è ancora ripartito ma le big hanno già cominciato a litigare. Il motivo sono le date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia previste (via libera del governo permettendo) il 12 giugno (Juventus-Milan) e il 13 (Napoli-Inter), con la finale fissata il 17. I nerazzurri, che il 20 avranno il recupero con la Samp, vorrebbero giocare per primi, ma Juve e Milan hanno detto no: per definire l’ordine si applicherà il regolamento, come riporta Sport Mediaset.