Caos Balotelli! Espulso dopo soli 7 minuti dall’ingresso in campo. Per l’attaccante in arrivo una lunga squalifica

Super Mario parte a sopresa in panchina, scelta conservativa del tecnico Corini che li preferisce Torregrossa (autore di una doppietta) per i problemi avuti dall’attaccante ad inizio settimana, l’ingresso in campo arriva al 74′. La sua partita si conclude dopo soli sette minuti quando al 81′ entra scomposto su Pisacane, intervento che costa un cartellino giallo, Mario protesta platealmente verso l’arbitro Giuia che lo punisce con l’espulsione. Nell’uscita dal campo Balotelli se la prende con tutti scagliandosi in particolare col quarto uomo che lo invita ad uscire. Tante e pesanti le parole dette dal bomber verso la terna arbitrale, gesti che potrebbero costare molti turni di squalifica all’attaccante bresciano.