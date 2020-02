Cambiano le maglie in Serie A, dalla prossima stagione saranno in stile Premier

Come rivelato da CalcioeFinanza dal prossimo campionato ci saranno importanti cambiamenti in Serie A. Un cambio di rotta nel settore marketing. Le maglie da gioco saranno rinnovate nel font di nomi e numeri. Come avviene in Inghilterra, non saranno più gli sponsor tecnici a disegnare e fornire nomi e numeri di maglia, ma ci sarà un disegno unico che sarà utilizzato da tutti i club.