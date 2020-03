Calendario slittato, Marotta apre: “Sarebbe una soluzione di buon senso”

Calendario slittato di una settimana (LEGGI QUI)? L’Inter apre a questa ipotesi, che prevederebbe il match contro la Juventus lunedì 9 marzo: “Sarebbe una soluzione di buon senso, ma è un’ipotesi che ho appreso dai media” ha detto stamattina Beppe Marotta a Radio Rai. “Prima però voglio vedere in assemblea mercoledì anche le altre ipotesi che si faranno. Noi come Inter auspichiamo una decisione armoniosa nel rispetto della regolarità. Non voglio polemizzare ulteriormente, ma è stata presa una decisione per niente condivisa” ha aggiunto l’ad nerazzurro. E LA FIORENTINA ALZA LA VOCE