Ex obiettivi Fiorentina, nuova pretendente per Lucas Torreira

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Lucas Torreira. Il regista uruguaiano, cercato con grande insistenza dalla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato, sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors. Il club argentino, secondo quanto scritto da ESPN, vuole portare in argentina il centrocampista dell’Arsenal. Quest’ultimo in cerca di una nuova avventura dopo la stagione complessa trascorsa in prestito all’Atlético Madrid. Il 25enne si è sempre dichiarato entusiasta degli accostamenti agli Xeneizes.

Nel 2020 giù del 26% i compensi ai procuratori. Fiorentina vicina al podio