Calcio Storico, non c’è storia: trionfo dei Rossi. Commisso: “Fiorentina con lo stesso spirito”

Finisce 8 cacce a 2 a favore dei Rossi la finalissima del Calcio Storico 2019. Niente da fare per i Bianchi di Santo Spirito, che riescono a far male solo dalla distanza. La vitella se l’aggiudica nuovamente Santa Maria Novella, giunta al secondo successo consecutivo. A fine gara, ai microfoni di di Rtv 38, ha parlato nuovamente Rocco Commisso, oggi Magnifico Messere: “Rossi e Bianchi per me hanno la stessa importanza. E’ stata una giornata bellissima, spero che la Fiorentina possa scendere in campo con lo stesso spirito che ho visto oggi”. IL REGALO DEL CALCIO STORICO AL PATRON VIOLA