Calcio in TV, accordo ufficiale: Dazn torna visibile anche su Sky

Una notizia positiva per tutti gli appassionati italiani

C'e' l'intesa tra Dazn e Sky, e la Serie A più tutto lo sport di cui la Ott detiene i diritti sarà visibile ai tifosi anche dalla piattaforma Comcast. Lo apprende l'Ansa. E' stato, infatti, firmato un accordo Dazn-Sky che prevede l'arrivo dell'app di Dazn su Sky Q dall'8 agosto e la possibilità per gli abbonati della pay tv di aderire ad una specifica offerta commerciale per vedere sul decoder il canale ZONA DAZN, con le sette partite di ogni turno di serie A in esclusiva Dazn, complementari alle tre trasmesse anche su Sky.