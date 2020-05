Mentre in Serie A solo la Juventus e pochissime altre società si sono accordate con i propri calciatori per poter fronteggiare questo momento di difficoltà dato dal Coronavirus, qualcosa inizia a muoversi anche nelle categorie inferiori. In Serie B ad esempio, dove secondo il quotidiano Il Tirreno il Livorno avrebbe trovato un accordo con i propri calciatori per il taglio di due mensilità. A breve il club di Aldo Spinelli ne darà l’ufficialità.