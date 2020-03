La nazionale italiana di calcio femminile ha battuto la Nuova Zelanda per 3 a 0. Le azzurre raggiungono così la finale nell’Algarve Cup in Portogallo. Ottima prova corale della squadra che ha disputato 90 minuti di buon calcio. A segno Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e l’interista Stefania Tarenzi. Mercoledì alle 19:45 finale contro la Germania.

In ottica Viola tre gigliate hanno preso parte al match; Marta Mascarello, Alia Guagni e Tatiana Bonetti.