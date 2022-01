Calcio & Covid: in arrivo la circolare del nuovo protocollo. Le novità principali

Anche il Comitato tecnico-scientifico ha dato il suo benestare

Come riporta gazzetta.it, a breve uscirà la circolare che andrà a sancire le nuove norme del calcio italiano (e più in generale per tutti gli sport di squadra) per poter gestire il regolare andamento della stagione con il nuovo dilagare del Covid. Norme che hanno ottenuto l'ok anche del Comitato tecnico-scientifico. Prima fra tutte c’è la regola base, quella che dispone il blocco del gruppo squadra nel caso si superi la soglia del 35% di atleti/calciatori positivi. La percentuale diventa a questo punto un’indicazione di fatto tassativa per le autorità sanitarie locali e impedirà che ognuna vada per conto proprio di fronte alla gestione delle emergenze. Il nuovo protocollo prevede inoltre per la sorveglianza l’utilizzo dei tamponi antigenici e/o molecolari: in presenza di un caso positivo all’interno del gruppo squadra, viene messo in isolamento, monitorato e controllato secondo le normative sanitarie attuali. I contatti definiti ad alto rischio saranno sottoposti a test antigenici ogni giorno per almeno 5 giorni di fila, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva.