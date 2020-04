“Calciatori contagiati dopo il ritorno in campo? I club rischiano il penale”

Se ci saranno nuovi contagi tra i calciatori, quando riprenderanno allenamenti e partite, di chi sarà la responsabilità e soprattutto, quali saranno le conseguenze legali? Secondo Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista esperto di sport, c’è il rischio che i club siano chiamati “a rispondere sul piano civile e non solo: i dirigenti potrebbe essere considerati responsabili sul piano penale”.

Il tema era stato messo sul tavolo ieri anche dai medici di diverse società di serie A. In attesa di conoscere come e quando il calcio potrà ripartire con i lavori di gruppo, l’avvocato Falasca spiega che cosa succederebbe nel caso di nuovi contagi. “Potrebbe esser considerato infortunio sul lavoro, come ha precisato il Decreto Cura Italia, ma non tutti i contagi sarebbero fonte di responsabilità, se i club dimostrano di aver messo in campo tutte le cautele“. Lo si legge su gazzetta.it.