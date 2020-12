Calamai: “Obiettivo salvezza prioritario. Ribery? Campione avvolto dal vuoto”

Luca Calamai, prestigiosa firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

Calo Ribery? Alcuni sbagliano a considerarlo un peso, non è così. Il francese è un campione che si nutre di sentimenti ed emozioni, ma con la famiglia in Germania e le porte chiuse si è perso. Questo vuoto può averlo mandato in confusione, insieme al problema alla caviglia. Non vedo, in questo momento, un uomo capace di caricarsi sulle spalle la Fiorentina. Dopo la partita di lunedì resto preoccupato, pensavo davvero che questa squadra fosse più forte. Riconosco il mio errore, adesso dobbiamo fare in fretta 40 punti perchè il calendario non scherza.