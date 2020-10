Calamai: “I grandi giocatori non vogliono venire. Salto di qualità? Serviranno anni”

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Il nuovo Centro Sportivo è una grande vittoria di Commisso, questo è oggettivo. La struttura da una valenza importante alla società, crea una base di settore giovanile fortissimo. Avere un centro del genere può tranquillizzare le famiglie ed essere un motivo vero e proprio per scegliere la Fiorentina. Finalmente il club è proprietario di qualcosa di concreto, non è più tutto in affitto. Nel calcio moderno è fondamentale. Lottare per le posizioni alte della classifica? Commisso ha tanti soldi, ed è disposto a spenderli, ma non basta per fare quello step. Per vincere subito servono giocatori forti e per comprare i giocatori forti servono appeal e fatturato importante. La Fiorentina ha capacità di spendere ma i top player non vogliono venire in questa fase del progetto, basti pensare a Milik e Belotti. Per la Fiorentina non è possibile fare un grande salto in breve tempo. Oggi Commisso ha chiesto qualche anno di pazienza ed è giusto. Ha capito che ci sono degli step che non si possono saltare. Anche la questione Stadio potrà influire.