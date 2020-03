Ai microfoni del Pentasport, il giornalista Luca Calamai ha detto in chiave calcistica: “La Uefa ha avuto bisogno della positività di Rugani per svegliarsi. A questo punto sarà inevitabile rinviare l’Europeo e questo ci può anche far sperare di finire il campionato a giugno o luglio”. Intanto il calcio europeo prende provvedimenti, le ultime da Spagna e Inghilterra: LEGGI QUI