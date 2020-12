Calamai: “L’assenza dei leader ha affossato la Fiorentina. Giocatori viziati”

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

La dirigenza di Commisso è sempre stata diretta e sincera nei confronti dei tifosi. Per questo gli va reso merito. Dal punto di vista sportivo invece le cose cambiano, questa non è una squadra. Non c’è alchimia, ora abbiamo bisogno di certezze. La mia più grande preoccupazione è che Ribery possa aver staccato la spina, l’unico giocatore che può alzare il livello. Tuttavia Pradè mi ha rassicurato in merito. Quando salta qualcosa, e non ci sono i punti di riferimento, è difficile. Nel calcio di oggi il centravanti sposta gli equilibri e rende bella una squadra che magari non lo è. La Fiorentina non ha un centravanti. La perdita di Chiesa ed i problemi fisici di Ribery e Pezzella hanno affossato tutto. Adesso dobbiamo prendere atto che gli errori sono stati riconosciuti ed almeno fino al mercato di gennaio aspettare. I giocatori evidentemente in passato sono stati viziati da eccessivi complimenti. Alcune grandi società non riescono a pagare gli stipendi tutti i mesi, mentre la Fiorentina è sempre puntuale. Considerato anche questo, mi sembra assurdo vedere calciatori demotivati o non entusiasti. Gli alibi sono finiti.