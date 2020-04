Luca Calamai, noto giornalista Fiorentino, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

“Il calcio italiano non è sport, è industria, ed è per questo che in un modo o nell’altro finirà. Come raccontato più volte, c’è una situazione debitoria per cui il calcio non può permettersi di non incassare i soldi da Sky e via dicendo.”