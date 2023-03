Calamai: “Ecco perchè Spalletti non ha mai voluto allenare la Fiorentina”

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato di Spalletti e dell'ipotesi più volte ventilata in passato di sedersi sulla panchina viola. "Lui non ha mai preso in considerazione la Fiorentina perché da tifoso per lui sarebbe stato impossibile vivere Firenze con freddezza. A Napoli ha accettato di fare calcio con le sue idee, ha trovato uno straordinario alleato in Giuntoli. L’asse tecnico-operativo che si è creato è il segreto per cui vincerà il Napoli" ha detto Calamai.