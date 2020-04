Calamai: “Chiesa? Secondo me va via e al suo posto arriva un grandissimo centravanti”

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno: “Fino a quando non viene richiamato Ribery, la Fiorentina non ha fretta. Ho parlato con Rocco Commisso, è stato molto chiaro: o si chiude entro il 2-3 agosto o niente. Ripartenza? Il problema sono i soldi, i club vogliono l’ultima rata di Sky e per questo serve giocare. Faccio però una riflessione: se il calcio riparte, lo fa a porte chiuse. Quindi, secondo me, non ci sono alternative alla trasmissione in chiaro delle partite. Chiesa? Secondo me va via e arriva un grandissimo centravanti. Questo, ovviamente, comporta qualcosa nella posizione di Cutrone, mentre Vlahovic non si tocca. Per andare in Europa serve un attaccante di sicuro affidamento e in questo momento Vlahovic non garantisce con certezza 20 reti”.