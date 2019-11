Calamai: “Cagliari mancanza di rispetto verso Commisso. Verona? Ecco come giocherei”

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Domani mi aspetto una reazione di rabbia, una Fiorentina cattiva e feroce. Non voglio più vedere gare come quella di Cagliari. Ci sta di perdere, ma bisogna sempre giocare. Cagliari deve essere ricordato ogni secondo da qui al fischio finale della gara di domani. Commisso deve essere rispettato e questo non è successo a Cagliari, inaccettabile. Verona? Preferirei Zurkowski al posto di Cristoforo Se la Fiorentina dovesse giocare con tre attaccanti, sarei molto felice. L’esperimento Chiesa centravanti è fallito, il giocatore non è esploso in quel ruolo. Vlahovic ha segnato due gol e in più sta arrivando Pedro”. MONTELLA ASSICURA: “SIAMO RABBIOSI DOPO LA SCONFITTA DI CAGLIARI”