Calamai: “Belotti non mi piace, non è da 20 reti a stagione. Meglio Cutrone o Vlahovic”

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Questa la sua posizione in merito all’attacco della Fiorentina: “A me Belotti non piace, non lo scambio neanche con Vlahovic. Per me è meglio Cutrone. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti da 20 gol e Belotti, nonostante sia un buon giocatore, non è questo”.